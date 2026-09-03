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Авто - Мото - Новости

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Журнал Motor назвал все плюсы и минусы нового флагманского кроссовера GAC S9

Журнал Motor назвал все плюсы и минусы нового флагманского кроссовера GAC S9

«А у тебя был тамагочи?» — с улыбкой спросил коллега-журналист, разглядывая заднюю оптику нового флагманского кроссовера GAC S9 во время короткой презентации в Санкт-Петербурге.

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