В Нижнем Тагиле сотрудники ГУФСИН провели благотворительную акцию для детей в честь Дня Победы

В преддверии Дня Победы сотрудники Учебного центра ГУФСИН России по Свердловской области организовали благотворительную акцию для воспитанников социально-реабилитационного центра № 6 в городе Нижний Тагил.
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