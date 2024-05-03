Можин: БРИКС может предложить альтернативу доллару в случае его краха

Если доллар и международная валютная система потерпят крах, БРИКС может предложить альтернативу. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
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