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Можин: БРИКС может предложить альтернативу доллару в случае его краха

Можин: БРИКС может предложить альтернативу доллару в случае его краха

Если доллар и международная валютная система потерпят крах, БРИКС может предложить альтернативу. Об этом РИА «Новости» рассказал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

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