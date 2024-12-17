Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Chilipeper
    Попочка😂 Настя, попочка у тебя была лет 25-30 назад. А сейчас уж по возрасту задница. Да ещё и с целлюлитом наверняк...Волочкова ответил...
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    Не надо ждать. Надо работать на опережение....Герасимов сообщил...
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Стало известно о возможном взломе «Радиостанции Судного дня»

Стало известно о возможном взломе «Радиостанции Судного дня»

«Радиостанцию Судного дня» УВБ-76 могли взломать, об этом сообщает Telegram-канал Baza. Стало известно, что в эфире транслируется музыка: песня исполнителя Shaman «Я — русский», «Лебединое озеро» и гимн СССР.

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