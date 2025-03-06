Zab.ru
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zab.ru

239 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    НА НАШЕЙ  УЛИЦЕ уже два вечера НЕТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!!!  Вчера звонила в службы, чтобы что-то сделали, ведь не выйти...Энергетики продол...
  • Наталья Львовна
    А директор при чем? Есть инженер по технике безопасности.Директора фирмы б...
  • Ингерман Ланская
    он что. хозяин всех предприятий в губернии? ..или возомнил себя облсеком капе эСэС?Осипов пообещал п...

Энергетики продолжают борьбу с нелегальным оптоволокном

Энергетики продолжают борьбу с нелегальным оптоволокном

Филиал «Россети Сибирь»-«Читаэнерго» обнаружил около 1000 случаев нелегального размещения оптоволоконных кабелей на опорах линий электропередачи за 2024 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
НА НАШЕЙ  УЛИЦЕ уже два вечера НЕТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!!!  Вчера звонила в службы, чтобы что-то сделали, ведь не выйти - темень, &quot;глаз выколи&quot;... И только ждать крик:  &quot;Помогите!! Грабят!!&quot;...  Но так никто ничего и не сделал. У нас вообще погано в городе. Снег хорошо чистится только перед районной управой (городскую власть аннулировали, а сами городом не занимаются), и яркое  освещение  есть только перед районной управой.  Показушное &quot;благополучие&quot;.... ЖАБЫ!!  ГОРОД ГИБНЕТ!!!
Ответить
20 час.
наверх