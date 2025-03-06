Энергетики продолжают борьбу с нелегальным оптоволокном

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лина любимцева

НА НАШЕЙ УЛИЦЕ уже два вечера НЕТ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ!!! Вчера звонила в службы, чтобы что-то сделали, ведь не выйти - темень, "глаз выколи"... И только ждать крик: "Помогите!! Грабят!!"... Но так никто ничего и не сделал. У нас вообще погано в городе. Снег хорошо чистится только перед районной управой (городскую власть аннулировали, а сами городом не занимаются), и яркое освещение есть только перед районной управой. Показушное "благополучие".... ЖАБЫ!! ГОРОД ГИБНЕТ!!!