В Рязани могут появиться улицы Липецкая, Тамбовская и Тульская

На очередном заседании Топонимической комиссии обсудили согласование текстов и макетов новых мемориальных досок, подготовки к очередным годовщинам Рязани и предложения комиссии по наименовании возможных новых улиц в городе.
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