«ВКонтакте» назначил нового директора по маркетингу

Никита Ничкалюк назначен на должность директора по маркетинг соцсети «ВКонтакте». Он займется разработкой и реализацией маркетинговой стратегии, развитием продуктового и партнерского маркетинга платформы, рассказали в пресс-службе компании.
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