📷❗️В ходе визита Ким Чен Ына в 1-ю Гвардейскую военно-воздушную дивизию были продемонстрированы три образца новых штатных авиационных средств поражения.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📷❗️В ходе визита Ким Чен Ына в 1-ю Гвардейскую военно-воздушную дивизию были продемонстрированы три образца новых штатных авиационных средств поражения.