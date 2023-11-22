«Сибирь-Арена» появилась на Яндекс Картах

Также на панорамы впервые попали улицы Искитима. «Снимки помогут изучить город: устроить виртуальную прогулку или заранее рассмотреть незнакомый маршрут», — говорит представитель пресс-службы Яндекса Анна Бабарскова.
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