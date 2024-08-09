ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 930 подписчиков

В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся

В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся

В Москве движение по внутренней стороне 53-го км МКАД затруднено из-за ДТП. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале, сопроводив публикацию видео момента аварии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх