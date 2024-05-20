Экс-игрок "Црвены Звезды" Короман предсказал чемпионство "Спартака"

Бывший полузащитник сербской "Црвены Звезды" Огнен Короман заявил, что его соотечественник Деян Станкович сможет привести московский "Спартак" к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также поставить команде красивую игру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии