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Экс-игрок "Црвены Звезды" Короман предсказал чемпионство "Спартака"

Экс-игрок "Црвены Звезды" Короман предсказал чемпионство "Спартака"

Бывший полузащитник сербской "Црвены Звезды" Огнен Короман заявил, что его соотечественник Деян Станкович сможет привести московский "Спартак" к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также поставить команде красивую игру.

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