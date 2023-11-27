Данилов обвинил сеть «российских шпионов» в расколе между Зеленским и Залужным

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обвинил “российских шпионов” в расколе между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.
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