В РФ планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%

Сергей Семенов

Так они уже снизили. Ввели нормы времени на больничные. То есть если ты заболел и не вылечился за придуманное ими время, то врач не имеет права продлить больничный. "Я вижу что у тебя ещё проблемы, но больничный продлить не могу." Вот так и снижают.