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В РФ планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%

В РФ планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%

Суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, которая вызвана заболеваниями, планируют снизить на 15% к 2030 году относительно показателя в 2023 году.

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Комментарии
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Сергей Семенов
Так они уже снизили. Ввели нормы времени на больничные. То есть если ты заболел и не вылечился за придуманное ими время, то врач не имеет права продлить больничный. &quot;Я вижу что у тебя ещё проблемы, но больничный продлить не могу.&quot; Вот так и снижают.
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17 час.
Дмитрий Бакланов
А как еще на тебя повлиять, если ты вместо лечения бухаешь? А вместо профилактики заболеваний лежишь на диване.
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11 час.

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