Суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, которая вызвана заболеваниями, планируют снизить на 15% к 2030 году относительно показателя в 2023 году.
В РФ планируют снизить срок временной нетрудоспособности на 15%
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Семенов
Так они уже снизили. Ввели нормы времени на больничные. То есть если ты заболел и не вылечился за придуманное ими время, то врач не имеет права продлить больничный. "Я вижу что у тебя ещё проблемы, но больничный продлить не могу." Вот так и снижают.
Ответить
17 час.
Дмитрий Бакланов
А как еще на тебя повлиять, если ты вместо лечения бухаешь? А вместо профилактики заболеваний лежишь на диване.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии