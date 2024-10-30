США смогут найти предлог для пересмотра графика вывода войск из Ирака

США могут пересмотреть график вывода войск из Ирака, оправдывая это различными предлогами, в том числе активизацией запрещенного в России ИГ, заявил «Известиям» посол России в республике Эльбрус Кутрашев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии