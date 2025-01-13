Нурмагомедов о снятии с рейса в США: стюардесса изначально вела себя очень грубо

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов заявил, что во время снятия его с авиарейса в Лос-Анджелес стюардесса изначально вела себя очень грубо, и, несмотря на попытки сохранить своё спокойствие, его высадили из самолёта.