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Нурмагомедов о снятии с рейса в США: стюардесса изначально вела себя очень грубо

Нурмагомедов о снятии с рейса в США: стюардесса изначально вела себя очень грубо

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов заявил, что во время снятия его с авиарейса в Лос-Анджелес стюардесса изначально вела себя очень грубо, и, несмотря на попытки сохранить своё спокойствие, его высадили из самолёта.

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