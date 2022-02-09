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В Санкт-Петербурге наградили полицейских, спасших трехлетнюю девочку из полыньи

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в торжественной обстановке награжден экипаж патрульно-постовой службы полиции Невского района, благодаря которому удалось спасти трехлетнюю девочку, провалившуюся в полынью на Неве.

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