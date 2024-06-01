Боевые действия сходят на нет. В конфликте на Украине наступил новый этап

Ван Вэнь, твой прогноз устроит только Украину, но не Россию.Переносить индопакистанские отношения на СВО. по крайней мере глупо.В твоих прогнозах Китай сидит на двух стульях,но слава богу, председатель Си так не думает и делает для России комфортные отношения.

ВА

Владимир Акулов

Анонимные *глобалисты* обязательно доведут дело до применения ЯО...Именно потому что они анонимны...Ясно , что маразматический дементный Байден не командует *парадом* войны... А у глобалистов- сатанистов цель :сократить население планеты...Применят ЯО и будет непонятно , кто приказал применить...А начнется это так...Спровоцируют Россию , например , применением химоружия против наших...Или вводом поляков , румын и прибалтов на у-территорию... Наши ударят ЯО...А ответ НАТо ударит тоже ТАКТИЧЕСКИМ ЯО... Но на территории Украины... США сделают так , что ядерная война будет в Европе , а США спокойно отсидятся за океаном !Они уверены , что Путин не посмеет ударить стратегическим ЯО по США...США нужна маленькая ядерная война в Европе ... Чтобы ослабли и Европа и Россия.