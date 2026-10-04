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Боттас сошел на Гран-при Бахрейна после вылета в гравий, на трассу выехала машина безопасности

Пилот « Кадиллака » Валттери Боттас досрочно завершил Гран-при Бахрейна в Малайзии. На девятом круге финн вылетел и застрял в гравийной ловушке.

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