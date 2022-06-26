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Посольство РФ: данных о пострадавших среди россиян при пожаре на судне в Японии нет

Посольство РФ: данных о пострадавших среди россиян при пожаре на судне в Японии нет

Пресс-секретарь посольства РФ в Японии Татьяна Кочкина заявила в эфире телеканала "Россия 24", что сейчас нет сведений о пострадавших среди тех 25 россиян, которые находились в Японском море на борту грузового судна "Ангара", где произошел пожар.

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