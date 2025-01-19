Возмездие за Белгород. Киев получил крайне болезненный удар от ВС РФ

18 января утром российские вооружённые силы совершили нападение на Киев. По информации Минобороны РФ, атака на украинскую столицу и другие регионы стала возмездием за удары ВСУ американскими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Белгородской области.
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