Аналог HIMARS: французы планируют испытать на Украине свою новую РСЗО Thundart Французские компании MBDA и Safran планируют испытать прототипы своей новой РСЗО Thunda.
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Аналог HIMARS: французы планируют испытать на Украине свою новую РСЗО Thundart Французские компании MBDA и Safran планируют испытать прототипы своей новой РСЗО Thunda.
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