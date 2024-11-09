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Увидел как в Крыму местные чистят грецкие орехи при помощи бутылки и был удивлен: теперь сам так делаю, очень просто и ядро всегда целое

Увидел как в Крыму местные чистят грецкие орехи при помощи бутылки и был удивлен: теперь сам так делаю, очень просто и ядро всегда целое

Это самый лучший способ! Я был удивлен, когда увидел! Раньше о таком способе даже и не слышал, а теперь сам всегда так чищу орехи, это очень просто, быстро и ядро всегда целое остается! Мы с супругой каждый год в Крыму, обожаем его и уже наверно даже жить без Крыма не можем! Даже мысли все чаще посещают туда переехать, обзавестись своим небольшим домиком, землей! В этом году тоже уже успели побывать в Крыму, ездили на праздники и пробыли там целых 10 дней! Красота! Вспоминаю и уже опять обратно хочется!   Перед отъездом домой как всегда зашли на местный рынок, чтобы купить всяких вкусностей и себя побаловать и друзьям чего-нибудь в подарок привезти! Рыночек небольшой, но выбор велик, есть все что хочешь, а главное весь товар, который продают местные, это все, что люди самые вырастили, собрали или выловили в море - овощи, рыба морская и речная, мёд, куры, мясо, молочка и все такое вкусное!   Проходя по рынку мы зашли в отдел, где продают орехи, решили купить грецких.

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