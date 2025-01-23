Россиянам рассказали про фальшивые домовые чаты, которые создают мошенники

Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь Мошенники активно используют фальшивые домовые чаты как инструмент для обмана, предупредил в интервью RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
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