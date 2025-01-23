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Петербургский дневник

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Россиянам рассказали про фальшивые домовые чаты, которые создают мошенники

Россиянам рассказали про фальшивые домовые чаты, которые создают мошенники

Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь Мошенники активно используют фальшивые домовые чаты как инструмент для обмана, предупредил в интервью RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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