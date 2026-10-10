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Прохладно, но не дождливо: прогноз погоды в Алтайском крае на 11 октября

Прохладно, но не дождливо: прогноз погоды в Алтайском крае на 11 октября

Воскресенье в Алтайском крае будет прохладным, но без дождей. Прогноз погоды на 11 октября передали синоптики регионального Гидрометцентра.

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