Кино: Почему закончил жизнь в 30 лет в лагере ГУЛАГ Дмитрий Консовский, который играл в кино красавцев и комсомольцев

Этот актер прожил короткую жизнь, но за отведенные судьбой 30 лет он успел сняться в одиннадцати фильмах, вошедших в золотой фонд отечественной кинематографии, и поставить спектакль в театре имени Вахтангова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии