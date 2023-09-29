С 9 октября запускается реверсивное движение через село Лучистое в Крыму

С 9 октября запускается реверсивное движение через село Лучистое, ранее участок автодороги от "Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта-Лучистое" до автомобильной дороги "Алушта-Судак-Феодосия" км 1+400 – 1 +500" был временно закрыт из-за оползневых явлений.