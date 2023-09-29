ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Касаткин
    А на сколько население России уменьшилось!?!Население Севасто...
  • Ххх
    Денацификация провалена была с первых минут войны.Наглость ВСУ необ...
  • Сергей гоголи
    Да не понятно, для чего это затягиаваниеНаглость ВСУ необ...

С 9 октября запускается реверсивное движение через село Лучистое в Крыму

С 9 октября запускается реверсивное движение через село Лучистое в Крыму

С 9 октября запускается реверсивное движение через село Лучистое, ранее участок автодороги от "Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта-Лучистое" до автомобильной дороги "Алушта-Судак-Феодосия" км 1+400 – 1 +500" был временно закрыт из-за оползневых явлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх