По площади — как Вахитовский район: в Казани выросли объемы вывозимого мусора

В 2024 году в столице Татарстана на 8% выросли объемы вывозимых твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил генеральный директор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов на деловом понедельнике в мэрии Казани.
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