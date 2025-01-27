По площади — как Вахитовский район: в Казани выросли объемы вывозимого мусора

В 2024 году в столице Татарстана на 8% выросли объемы вывозимых твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщил генеральный директор регионального оператора УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов на деловом понедельнике в мэрии Казани.