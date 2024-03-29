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  • Светлана Зуева
    В эстонии президентами становятся те,о которых народ-то слвхом не слыхивал и политике разбирающиеся,как свиньи в апел...Лавров назвал нов...
  • Светлана Зуева
    👍Лавров назвал нов...
  • Eduard
    Нет нет,там оставайтесь!Казахстан призыва...

Лавров назвал новые условия для общения послов ЕС с властями России

Лавров назвал новые условия для общения послов ЕС с властями России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о новых условиях для общения западных послов с российскими властями.

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Комментарии
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E
Eduard
Например в Эстонии Президента выдвигают именно партии,а не народ.По-русски говоря &quot;междусобойчик&quot;,сегодня мы вас выбирем,завтра вы нас! Это выборы?
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7 час.
Светлана Зуева
👍
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4 час.
СЗ
Светлана Зуева
В эстонии президентами становятся те,о которых народ-то слвхом не слыхивал и политике разбирающиеся,как свиньи в апельсинах....а министры еще хуже! Одно туловище может быть министром обороны,через год министром обрпзования,через пару лет уже министром здравоохранения.....и так по кругу....одна гоп-компания.....народ не понимает,как выбрали эту чуму каллас,патамушта НАРОД за оную финтиклюшку НЕ ГОЛОСОВАЛ!!!!
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4 час.

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