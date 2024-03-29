Лавров назвал новые условия для общения послов ЕС с властями России

Например в Эстонии Президента выдвигают именно партии,а не народ.По-русски говоря "междусобойчик",сегодня мы вас выбирем,завтра вы нас! Это выборы?

СЗ

Светлана Зуева

В эстонии президентами становятся те,о которых народ-то слвхом не слыхивал и политике разбирающиеся,как свиньи в апельсинах....а министры еще хуже! Одно туловище может быть министром обороны,через год министром обрпзования,через пару лет уже министром здравоохранения.....и так по кругу....одна гоп-компания.....народ не понимает,как выбрали эту чуму каллас,патамушта НАРОД за оную финтиклюшку НЕ ГОЛОСОВАЛ!!!!