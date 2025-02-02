В Севастополе подвели итоги регионального этапа всероссийских соревнований по мини-футболу

В спортивном комплексе на улице Шевченко подвели итоги регионального этапа всероссийских соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады школьных спортивных лиг!По инициативе губернатора в Севастополе уже четвёртый год проводится Спартакиада школьных спортивных лиг.
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