В Севастополе подвели итоги регионального этапа всероссийских соревнований по мини-футболу

В спортивном комплексе на улице Шевченко подвели итоги регионального этапа всероссийских соревнований по мини-футболу в рамках Спартакиады школьных спортивных лиг!По инициативе губернатора в Севастополе уже четвёртый год проводится Спартакиада школьных спортивных лиг.