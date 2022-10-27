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Выпуск российских коммерческих автомобилей «Соллерс» начнётся уже в этом году. Но они будут построены на китайской платформе

Выпуск российских коммерческих автомобилей «Соллерс» начнётся уже в этом году. Но они будут построены на китайской платформе

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс Авто» в конце 2022 года начнет производство высоколокализованных легких коммерческих автомобилей (LCV) под собственным брендом, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

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