Выпуск российских коммерческих автомобилей «Соллерс» начнётся уже в этом году. Но они будут построены на китайской платформе

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс Авто» в конце 2022 года начнет производство высоколокализованных легких коммерческих автомобилей (LCV) под собственным брендом, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.