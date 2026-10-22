Руководитель американской компании SpaceX Илон Маск отменил ограничения по скорости работы системы спутниковой связи на Украине, заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.
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