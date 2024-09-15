Во время покушения на Трампа Секретная служба допустила нарушения

Серьезные нарушения в работе Секретной службы США во время июльского митинга кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, где была совершена попытка покушения на него, были выявлены по результатам внутреннего расследования ведомства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных правительственных чиновников, ознакомленных с краткими итогами расследования.
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