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"Он мой краш!". Анна Пересильд призналась, кто из коллег по сериалу "Слово пацана" нравится ей больше всего

"Он мой краш!". Анна Пересильд призналась, кто из коллег по сериалу "Слово пацана" нравится ей больше всего

Анна Пересильд, сыгравшая Айгуль в нашумевшем сериале “Слово пацана”, призналась, кто из коллег по проекту нравится ей больше всего.

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