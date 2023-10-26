Почему iPhone быстро разряжается. 20 способов это исправить

Пользователи часто сталкиваются с проблемой быстрой разрядки iPhone. Давайте рассмотрим несколько причин, вызывающих эту проблемуБыстрая разрядка iPhone может быть вызвана несколькими факторами, включая старый аккумулятор, фоновые процессы, неоптимизированные настройки, запущенные фоновые приложения и низкое качество зарядки.