Профессор Дизен заявил, что НАТО провоцирует Россию нанести ответный удар

Североатлантический альянс, снабжая Киев оружием и разведданными для нанесения ударов по гражданским объектам в глубине территорий России, провоцирует Москву нанести ответный удар, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии