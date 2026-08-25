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RT Russia

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Профессор Дизен заявил, что НАТО провоцирует Россию нанести ответный удар

Профессор Дизен заявил, что НАТО провоцирует Россию нанести ответный удар

Североатлантический альянс, снабжая Киев оружием и разведданными для нанесения ударов по гражданским объектам в глубине территорий России, провоцирует Москву нанести ответный удар, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

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