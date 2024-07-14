Покушение на президента России Владимира Путина , о котором рассказал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в реестр террористов и экстремистов в России), готовилось на деньги США.
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