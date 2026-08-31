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Царьград

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Академия наук Абхазии собрала первый урожай российских бананов в Сочи

Академия наук Абхазии собрала первый урожай российских бананов в Сочи

В Сочи собрали первые 150 кг российских бананов в рамках международного проекта с Абхазией. Академик Лесик Айба сообщил о возможности масштабирования.

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