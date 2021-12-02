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«Надо было работать вчера»: названа причина заснеженных дорог во Владивостоке

«Надо было работать вчера»: названа причина заснеженных дорог во Владивостоке

Если проехать по городу, можно встретить целые неочищенные участки дорог. Очень скоро становится понятно, кто виноват в этом — снегоуборочная техника просто не может проехать по улицам из-за авто, которые стоят, заслоняя собой проезжую часть.

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