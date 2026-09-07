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Царьград

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Так будет концерт Канье Уэста в Петербурге или нет? Зрители пытаются вернуть деньги, в игру включился и Роспотребнадзор

Так будет концерт Канье Уэста в Петербурге или нет? Зрители пытаются вернуть деньги, в игру включился и Роспотребнадзор

Петербургское агентство Say Agency, занятое (как там настаивают) организацией концерта американского рэпера Канье Уэста, получило официальное предостережение от Роспотребнадзора.

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