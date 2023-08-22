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Товарищеские матчи. Грузия – Австралия, Литва сыграет с Латвией

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует 25 августа. Сегодня в товарищеских матчах Грузия встретится с Австралия, Литва сыграет с Латвией, Иордания – с Южным Суданом.

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