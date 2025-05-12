Вице-президент США демонстрирует все более антироссийскую риторику, а Дональд Трамп продолжает настаивать на 30-дневном перемирии.
«Россия не может рассчитывать на территории Украины, которые она еще не завоевала»: Джей Ди Венс обвинил РФ в недобросовестном ведении переговоров
Комментарии
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vagas Karlito
Вот это да!?-«Мы хотим, чтобы эта страна оставалась суверенной. Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала». -Ну так не мешайте завоевать! Вы же боитесь ,что в конечном счете завоюем! А нам не нужна эта страна суверенной! Где логика?))
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16 час.
ВТ
Вячеслав Тарасов
Американцы сделали Украину "суверенной", смех, да и только. Ещё не остыли подписи на бумаге, сделавшей "сувереными по американски" ресурсы этой подмандатной территории.
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15 час.
Валерий Фоменков
России чужие земли не нужны. Крым, Донбасс, Херсон, Запорожье, Харьков, Одесса, Николаев , Киев - только то, что веками было российскими. Джей Ди Венс будет с этим согласен на 1000%, после того, как выучит историю. А угрожать и хамить России - дело неблагодарное, лучше всех об этом знают французы и немцы. Если подзабыли, то придется освежить в памяти!
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14 час.
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