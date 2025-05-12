«Россия не может рассчитывать на территории Украины, которые она еще не завоевала»: Джей Ди Венс обвинил РФ в недобросовестном ведении переговоров

vagas Karlito Вот это да!?-«Мы хотим, чтобы эта страна оставалась суверенной. Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала». -Ну так не мешайте завоевать! Вы же боитесь ,что в конечном счете завоюем! А нам не нужна эта страна суверенной! Где логика?))

ВТ Вячеслав Тарасов Американцы сделали Украину "суверенной", смех, да и только. Ещё не остыли подписи на бумаге, сделавшей "сувереными по американски" ресурсы этой подмандатной территории.