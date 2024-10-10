Все будет плохо – немецкий институт рассказал, что будет с Украиной, если в США к власти придет Трамп, а Германия сократит финансирование

Немецкий Кильский исследовательский институт предупредил в четверг, 10 октября, рассказал о том, что будет с Украиной в случае, если Дональд Трамп вернется в Белый дом, а Германия свернет свою деятельность.
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