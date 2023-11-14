Мужчина отправил в нокаут женщину на АЗС в Сахалинской области

На заправочной станции Южно-Сахалинска по улице Сахалинской произошёл вопиющий случай. Мужчина ударил кулаком по лицу женщину, от чего она упала и не несколько секунд потеряла сознание, у неё выбит зуб и синяк под глазом.
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