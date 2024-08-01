«Обороне на Покровском фронте конец, ВСУ ускоренно отступают»: Армия РФ освободила Тимофеевку и зашла в Желанное: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 01.08.24 г.

«Огромные столбы огня и дыма под Киевом»: Русские ракеты разнесли большое количество резервов ВСУ и артиллеристов НАТО: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, к утру 27.07.24 г.