Александр Говоров: "Рак простаты – это совсем не приговор"

Как предупредить возникновение рака предстательной железы и какие технологии применяются для его лечения, с чем связаны проблемы сексуальной дисфункции и почему курение – главный фактор риска при раке мочевого пузыря, «Профилю» рассказал заведующий онкоурологическим отделением Московского урологического центра ГКБ им.
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