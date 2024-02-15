Александр Говоров: "Рак простаты – это совсем не приговор"

Как предупредить возникновение рака предстательной железы и какие технологии применяются для его лечения, с чем связаны проблемы сексуальной дисфункции и почему курение – главный фактор риска при раке мочевого пузыря, «Профилю» рассказал заведующий онкоурологическим отделением Московского урологического центра ГКБ им.