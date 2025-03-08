Минутка "А мы же говорили."Почти три года тому назад, после того, как укропская делегация явилась на переговоры в Белоруссии в непотребном виде, я выложила цитату от ребе Лопатникова, под каждым словом которой я и тогда, и сейчас готова подписаться.