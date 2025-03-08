СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 349 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей дружкин
    а у депутата матвеева не пробовал отдать свою дочь и жену мигрантам?в чем проблема?Весенняя ночная о...
  • Aleksandr Sobolev
    Ой...😆 Данные Госкомстата СССР!Справедливости хо...
  • Людмила Е
    Власть ничего не будет делать, не для того придумывали 282ю русскую статью в УК после Манежки.  Дамам всем обзавестис...Весенняя ночная о...

А мы же говорили...

Минутка  "А мы   же говорили."Почти  три года тому  назад,  после  того,  как  укропская  делегация   явилась  на  переговоры в  Белоруссии   в непотребном  виде,   я  выложила   цитату  от ребе Лопатникова,  под  каждым  словом  которой  я  и тогда, и  сейчас  готова подписаться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх