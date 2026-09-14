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При реставрации Букингемского дворца обнаружили забытые вещи придворных возрастом более 100 лет

При реставрации Букингемского дворца обнаружили забытые вещи придворных возрастом более 100 лет

Рабочие обнаружили в Букингемском дворце предметы, которые сотрудники королевского двора оставляли там на протяжении более чем столетия.

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