LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

127 подписчиков

Щи вегетарианские со свежей капустой и вялеными помидорами.

Добавка вяленых помидоров в вегетарианские щи придает им полноту и целостность. ИНГРЕДИЕНТЫ 400-500 г белокочанной капусты 1-2 моркови 1 небольшой корень петрушки 2-3 картофелины 1 небольшая луковица 4-6 половинок вяленых помидоров оливковое масло щепотка шафрана (желательно) 2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх