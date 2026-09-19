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Ивановские новости

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Вичугский суд наказал пьяного водителя мопеда обязательными работами

Вичугский суд наказал пьяного водителя мопеда обязательными работами

Суд назначил 21-летнему жителю Вичугского района 320 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортом на 2 года за повторное вождение в нетрезвом виде.

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