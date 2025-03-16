Я познакомилась с парнем на сайте знакомств, и мы уже две недели в отношениях. Ему 28, мне 23. Я студентка, живу с родителями и пока не работаю.
Разные взгляды на любовь: стоит ли продолжать отношения?
Комментарии
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ВераВерная
Ваш бойфренд что, последний парень на Земле? Две недели встречаетесь, самое романтичное время, вы только начали узнавать друг друга, открывать друг в друге то доброе и хорошее, что в вас есть, а этот "интересный человек" уже вам свои финансовые претензии выставил. Ну и...надо продолжать? Вы не работаете, учитесь, у родителей должны деньги просить, чтоб с этим мачо встречаться? Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь)))
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19 час.
Сергей Рубцовск
Толку не будет, если он через две недели начал жлобиться, то дальше будет гораздо хуже.
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19 час.
Светлана Петрова
Цены на аренду высокие, если его доход не позволяет все основное тащить на себе, надо либо вкладываться, либо разбегаться
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16 час.
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