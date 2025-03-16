ВераВерная

Ваш бойфренд что, последний парень на Земле? Две недели встречаетесь, самое романтичное время, вы только начали узнавать друг друга, открывать друг в друге то доброе и хорошее, что в вас есть, а этот "интересный человек" уже вам свои финансовые претензии выставил. Ну и...надо продолжать? Вы не работаете, учитесь, у родителей должны деньги просить, чтоб с этим мачо встречаться? Думайте сами, решайте сами - иметь или не иметь)))